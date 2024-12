Star Academy : le programme de la semaine 12 et du prime du 4 janvier 2025

Publicité





Star Academy du 4 janvier 2025, programme – Quel programme pour la douzième semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un prime carte blanche riche en émotion et l'élimination de Marguerite, ils ne sont plus que 5 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











La semaine de la course à la demi-finale

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 4 janvier 2025. Cette semaine, objectif demi-finale ! Et comme ça avait été le cas l’an dernier, ils vont passer des évaluations en entonnoir qui vont se suivre.

Lundi matin, ils seront 5 à passer l’évaluation de danse et l’un d’eux sera écarté et directement nominé ! Mardi matin, ils seront 4 à passer l’évaluation de théâtre et l’un d’eux sera écarté à son tour. Mardi après-midi, les trois derniers passeront l’évaluation de chant. A l’issue de cette ultime évaluation, le meilleur sera immunisé et décrochera sa place en demi-finale ! Les quatre autres seront nominés et soumis aux votes du public.

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette douzième semaine a été affiché au château. Evidemment, il ne tient pas compte des évaluations en trois temps pour laisser la surprise aux élèves !



Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.