« Taratata 100% live » du 20 décembre : artistes et invités de ce soir sur France 2

« Taratata 100% live » du vendredi 20 décembre 2024 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de « Taratata 100% live ».





A suivre dès 23h sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Taratata 100% live » du 20 décembre 2024

En tête d’affiche de cette émission, Shaka Ponk livre une ultime démonstration de son énergie légendaire avant sa dissolution. Le groupe ouvre la soirée avec « Je m’avance » et invite Zazie à les rejoindre pour « Tout le monde danse ».

Ils enchaînent avec leur célèbre « My Name is Stain » et une reprise mémorable de « House of the Rising Sun », avant d’être accompagnés par Sun Brutal Pop sur « Wanna Get Free ».



Philippe Katerine apporte une touche unique en interprétant « Joyeux anniversaire », puis partage la scène avec Serge Rezvani pour chanter « J’ai la mémoire qui flanche » et « Le Tourbillon ».

Le trio mexicain The Warning, composé de trois sœurs d’une vingtaine d’années, fait vibrer le plateau avec une reprise puissante de « You Oughta Know » d’Alanis Morissette, ainsi que leur titre original « Hell You Call a Dream ».

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !