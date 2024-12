Un Si Grand Soleil du 23 décembre : Boris découvre la vérité (résumé épisode 1539 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1539 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 23 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott récupère Catherine, qui est de très mauvaise humeur. Laurine lui souhaite bon courage. Chez L Cosmétiques, Elisabeth est avec Catherine et lui parle du scandale suite à l’article de Midi Libre. Elle va porter plainte contre X, Catherine ne comprend pas. Catherine veut que face à la presse et l’opinion elles fassent preuve de solidarité. Elisabeth lui dit qu’elle va être obligée de se séparer d’elle. Elle lui dit qu’elle peut démissionner pour s’éviter l’humiliation. Catherine remarque que ça lui fait plaisir, elle sait que ça vient d’elle pour la faire tomber. Elisabeth lui dit qu’elle est folle et lui conseille de refaire un petit séjour en clinique…

Hugo rentre alors que Florent, Sabine et Enzo sont entrain de rire. Florent leur dit de ne rien prévoir ce soir, il cuisine. Florent dit à Enzo qu’il lui a piqué son tee-shirt Mickey mais c’est celui de Hugo. Il s’imagine entrain de l’étrangler ! Florent est désolé, Hugo dit que c’est rien.



Florent et Enzo font le chemin ensemble, Enzo lui dit qu’il a l’air d’aller beaucoup mieux et l’interroge sur sa recherche d’appart. Florent dit qu’il n’y a rien de terrible, il ne veut pas prendre n’importe quoi.

Soan demande à Charlotte d’arrêter de lui faire la tête. Elle lui demande pourquoi il est revenu, c’est l’enfer. Charlotte ne comprend pas qu’il insiste avec Marie-Sophie, ils ne font que se disputer.

Johanna remarque que Florent va mieux. Il dit qu’il réalise qu’il n’aime pas la solitude. Johanna fait remarquer qu’Hugo est marrant, Florent répond qu’il est sinistre.

Marc retrouve Marie-Sophie chez Midi Libre, il dit qu’il veut la voir le plus vite possible… Le directeur les interrompt, il veut des infos sur l’enquête sur le centre. Il veut qu’ils gardent l’avantage.

Hugo reçoit un appel de Florent au sujet de son dossier. Il lui demande pourquoi son locataire s’acharne sur lui. Il lui demande s’ils se sont disputés, Hugo dit qu’il est juste taré. Florent pense qu’il veut juste l’embêter et la question c’est pourquoi. Hugo dit qu’il ne sait pas. Il dit qu’ils vont en rester là, ils ne vont pas continuer. Mais Florent refuse d’abandonner.

Léonore se confie à Carine, elle lui dit que Soan l’a embrassée. Elle s’en veut. Carine pense qu’elle a résisté, c’est bien.

Hugo et Sabine discutent quand Florent arrive avec les ingrédients pour faire son risotto. Il annonce à Hugo qu’il a organisé une conciliation avec son locataire dans 2 jours. Hugo dit qu’il ne pourra pas, Florent propose de changer de date.

Boris essaie de parler avec Catherine, il lui assure qu’il n’est pas contre elle. Laurine dit qu’Elisabeth a réussi à détruire Catherine, elle pense que c’est elle qui a monté cette arnaque pour la forcer à démissionner. Catherine demande à Boris de s’en aller.

Sabine demande à Enzo où en sont les recherches d’appart de Florent. Il lui dit qu’il n’a pas l’impression qu’il ait envie de partir. Sabine dit qu’il faudra bien qu’il parte.

Marc rentre, Léonore a réservé un week-end dans les Cévennes. Marc dit qu’il a trop de travail. Léonore insiste, il ne veut pas et lui reproche de le mettre devant le fait accompli. Elle lui demande ce qui se passe, il ne la regarde plus depuis des semaines. Il dit qu’il est fatigué et évite la discussion.

Sabine remarque que Hugo ne se réjouit pas de la conciliation. Elle lui demande si la présence de Florent le dérange, il dit que non mais il aimerait qu’ils arrêtent de parler de lui ou du locataire…

Boris est revenu chez L Cosmétiques, sa mère l’a viré. Muriel tente de la réconforter. Il lui demande si elle pense que Elisabeth a pu monter la fraude. Muriel lui dit que non mais elle a été prévenue par un employé et elle a profité de la situation. Boris est en colère qu’elle ne lui ait rien dit.

