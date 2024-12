Un Si Grand Soleil du 1er janvier : Hélène menace Alix (résumé épisode 1546 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1546 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 1er janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Maéva et Carine se promènent, Carine s’inquiète pour Maéva suite à la plainte. Elle aimerait qu’elle se préserve un peu. Maéva lui assure que ça va. Au commissariat, Thaïs ramène un café à Elise. la directrice de l’hôpital appelle Elise, elle a reçu le rapport du service informatique. Il y a eu une intrusion dans le système informatique, le dossier médical de Maéva et d’autres ont été pillés.

Au lycée, Sabine retrouve Eve, qui l’interroge sur Florent. Sabine dit lui avoir fait comprendre clairement mais il ne s’en va pas tout de suite. Eve lui conseille d’être ferme.



Florent vient parler à Cécile. Elle lui parle du départ de sa greffière, elle se sent un peu seule. Florent l’invite à boire un verre. Mais Cécile décline, il préfère la laisser.

Elise et Becker parlent au procureur de tout les éléments troublants contre Hélène et son association. Elise veut un mandat de perquisition mais le procureur pense qu’ils n’ont pas assez d’éléments. Il dit que cette affaire ne fait pas partie de leurs priorités. Elise est dégoûtée, Becker est d’accord mais ce n’est pas lui qui décide. Thaïs est choquée.

Hugo retrouve Florent, son locataire est déjà sur place. Il s’engage à partir sous 2 mois et va récupérer sa caution.

Margot retrouve Cécile, elle est de retour. Cécile va lui montrer son appartement, elle a les clés. Et Hugo lui présente ses excuses.

Thaïs annonce à Maéva et Tom que l’enquête va s’arrêter là, elle est désolée pour eux. Tom et Maéva sont dégoûtés. A la coloc, Elise est dégoûtée elle aussi.

Hugo et Florent regardent les canapés, ils annoncent à Sabine que Florent va récupérer son appartement. Mais il ne va pas partir tout de suite.

Louis présente Maéva et Tom à Marc pour qu’il écrive un article sur l’affaire. Il ne sait pas s’il a assez de matière pour un article. Et il les met en garde sur les conséquences. Tom et Maéva sont partants quand même.

A la galerie, Hélène vient voir Alix. Elle pense que c’este elle qui a poussé Tom et Maéva à porter plainte. Alix confirme. Hélène la menace, elle lui dit de rester en dehors de tout ça.

