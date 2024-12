Un Si Grand Soleil spoiler : Chloé et Evan s’en vont, Soan manipule Léonore (épisode du 11 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1531 du 11 décembre 2024 – Chloé et Evan vont finalement quitter Montpellier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Chloé annonce à Marc qu’il peut accepter le poste à Nice : elle est prête à demander sa mutation pour partir avec lui !











Evan est surpris mais heureux, ils vont prendre un nouveau départ ensemble. Il appelle la clinique et annonce qu’il accepte le poste, ils partiront dans une semaine. Evan et Chloé annoncent la nouvelle à Robin, qui choisit de rester à Montpellier avec Tiago. Il est en colère contre ses parents, à qui il reproche de ne pas avoir pensé à lui… Evan lui assure qu’ils vont lui trouver un studio et il sera ravi de prendre son indépendance.

De son côté, Marc est toujours inquiet de ne pas savoir qui l’a agressé et il poursuit son enquête, délaissant Léonore qui n’en peut plus. Pendant ce temps là, Soan ne va pas hésiter à manipuler Léonore. Il rentre volontairement dans sa voiture pour simuler un accident…

Quant à Maéva et Louis, ils ont la mauvaise surprise de découvrir que Léni Vasquez a volé les graffs de Maéva ! Louis pense que c’est Vasquez qui a agressé son père pour voler les réalisations de Maéva.



