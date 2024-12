C dans l’air du 6 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 6 décembre 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 6 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Qui à Matignon ?… Macron joue gros

Dans les prochains jours, un nouveau Premier ministre sera désigné, et une loi spéciale pour reconduire le budget 2024 devrait être votée à la mi-décembre. Lors d’une allocution télévisée hier soir, le président Emmanuel Macron a esquissé les étapes à venir après la censure du gouvernement Barnier. Revenant sur la genèse de la crise politique et la dissolution qu’il a qualifiée d’ »incomprise », il a affirmé sa détermination à mener son mandat « pleinement, jusqu’à son terme ».



Cependant, Emmanuel Macron n’a pas dévoilé ses intentions précises pour la suite, préférant critiquer vivement les responsables de la censure. Il a accusé ces derniers de s’être regroupés en un « front antirépublicain », avec le soutien de « forces qui gouvernaient encore hier ». Bien que les socialistes n’aient pas été explicitement nommés, les propos du président les visaient clairement, ce qui a suscité de vives réactions. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a répliqué sur X : « Je ne connais qu’un front antirépublicain, celui qui banalise l’extrême droite et négocie exclusivement avec elle. »

Le Parti socialiste, soucieux de jouer un rôle dans la sortie de crise, a été reçu ce vendredi à l’Élysée. À l’issue de la rencontre, Olivier Faure a affirmé que le PS ne participerait « en aucun cas à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite ». Il a néanmoins salué l’ouverture d’Emmanuel Macron, qui s’est engagé à consulter les autres formations du Nouveau Front Populaire. Faure a également proposé la nomination d’un « préfigurateur » pour organiser les négociations en vue de la formation d’un gouvernement.

Du côté de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon a marqué son désaccord. Sur X, il a rappelé qu’Olivier Faure ne représentait ni LFI ni le Nouveau Front Populaire dans ces discussions. À droite, l’ex-ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a souligné que « la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche ». Des représentants des Républicains doivent rencontrer Emmanuel Macron ce soir à l’Élysée.

La nomination du successeur de Michel Barnier à Matignon s’annonce déterminante. Ce dernier sera attendu sur plusieurs fronts : les agriculteurs, opposés à l’accord Mercosur que l’Union européenne souhaite finaliser rapidement, et les fonctionnaires, qui ont manifesté jeudi à travers le pays pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Par ailleurs, les travaux de la commission d’enquête sur le dérapage des finances publiques ont débuté cette semaine, avec des auditions en cours, dont celle de l’ex-ministre Bruno Le Maire prévue le 12 décembre.

