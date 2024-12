Un Si Grand Soleil spoiler : Hélène interrogée par la police ! (épisode du 31 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1545 du 31 décembre 2024 – Hélène risque gros dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que Maéva et Tom ont porté plainte pour entrave à l’IVG, la police convoque Hélène au commissariat pour l’interroger.











Publicité





Elise se charge de l’interrogatoire et demande à Hélène qui lui a donné l’info sur la grossesse de Maéva.

Hélène nie avoir un informateur et assure qu’il s’agissait d’un hasard : elle était à l’hôpital pour voir un ancien collègue, David, et elle a entendu Maéva et Tom parler. Elise n’y croit pas, elle est convaincue qu’Hélène ment.

A l’association, Hélène retrouve le directeur. Elle a oublié de lui parler de la convocation alors que l’avocat de l’association aurait pu l’assister. Le directeur assure à Hélène que la police ne pourra pas savoir qui l’a informée !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Ludo fait une rencontre, le secret d’Achille, les résumés jusqu’au 10 janvier 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici