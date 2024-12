C dans l’air du 26 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Poutine : la stratégie du black-out

Volodymyr Zelensky a qualifié d’attaque « inhumaine » les frappes massives de missiles et de drones menées par la Russie le jour de Noël contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cette offensive a tué une personne, laissé des centaines de milliers de foyers privés d’électricité et de chauffage, et touché six régions ukrainiennes, dont Kharkiv, où un demi-million de foyers se retrouvent sans ressources essentielles. Selon Andrii Sybiha, chef de la diplomatie ukrainienne, cette « terreur » serait la réponse de Vladimir Poutine à l’idée d’un « cessez-le-feu de Noël », jugé illusoire par Kiev.



Sur le terrain, la Russie progresse, ayant conquis 725 km² en novembre, presque deux fois plus qu’au cours des deux mois précédents. Elle bénéficie du renfort de 11 000 soldats nord-coréens, dont 1 000 à 3 000 auraient été tués dans la région de Koursk, théâtre de combats acharnés. Les forces ukrainiennes, malgré leurs efforts pour maintenir leurs positions dans cette région, espèrent préserver ces territoires en vue de futures négociations avec Moscou.

Interrogé lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a déclaré ne pas chercher de trêve immédiate, mais plutôt une paix durable et soutenue par des garanties de sécurité fiables. Cependant, ses propos restent évasifs quant à sa disposition réelle à négocier. Pendant ce temps, Donald Trump, prochainement de retour à la Maison Blanche, affirme pouvoir résoudre le conflit en 24 heures, sans que les intentions de Poutine ne laissent présager une telle issue.

Les tensions montent également avec des attaques ciblées. Le 17 décembre, le général russe Igor Kirillov a été tué à Moscou par une bombe dissimulée dans une trottinette électrique, une opération revendiquée par les services ukrainiens. En réponse, le FSB affirme avoir déjoué plusieurs tentatives d’assassinats à Moscou, notamment grâce à la neutralisation d’une bombe ressemblant à un porte-documents. En parallèle, Kiev a mené une attaque de drones sur Kazan, renforçant ainsi la stratégie de déstabilisation vis-à-vis de la Russie.

En Géorgie, ancienne république soviétique, la Russie exerce une influence croissante. Après la victoire du parti pro-russe Rêve géorgien en octobre, le processus d’adhésion à l’UE a été suspendu jusqu’en 2028. Malgré des manifestations massives des Géorgiens, majoritairement favorables à l’intégration européenne, Mikheïl Kavelashvili, soutenu par Moscou, a été élu président, au grand dam de Salomé Zourabichvili, actuelle présidente et fervente opposante à l’ingérence russe.

Ainsi, la Russie gagne du terrain sur plusieurs fronts : en Ukraine, sur le plan militaire ; en Géorgie, par le biais de manœuvres politiques. Les attaques ciblées menées par Kiev, bien que spectaculaires, suffisent-elles à déstabiliser Moscou ? Et que peut-on attendre d’une Russie qui étend son influence au-delà de ses frontières, notamment en Géorgie, tout en poursuivant sa guerre en Ukraine ?

