Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo révèle son secret, la victoire de Catherine (épisode du 25 décembre 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1541 du 25 décembre 2024 – Hugo va finalement révéler son secret à Florent dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Florent a organisé une conciliation entre Hugo et son locataire récalcitrant, ça ne se passe pas bien et Hugo est contraint de révéler leur contancieux…











Et c’est du lourd ! Hugo révèle à Florent qu’il a couché avec la femme de son locataire il y a trois ans et elle l’a quitté ! Voilà pourquoi il lui en veut et ne fait que lui chercher des problèmes avec l’appartement.

Mais contre toute attente, Florent accepte de ne rien dire à Sabine et ces deux là passent la soirée ensemble à enchainer les verres.

Pendant ce temps là, Eliott montre à Catherine ses photos du directeur du centre avec Mathilde, son assistante. Catherine la dénonce à la police, qui l’arrête, et le directeur la charge : ils étaient complices mais c’est elle qui était la cerveau des fraudes ! Catherine est blanchie, d’autant que lors d’une confrontation, Mathilde avoue tout.



