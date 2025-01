13h15 le dimanche du 5 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 5 janvier 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec le numéro intitulé « Charlie, vivre encore ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 5 janvier 2025 : le sommaire

Dix ans après la vague d’attentats qui a commencé dans les locaux de « Charlie Hebdo », le journal satirique a donné la parole aux survivants. Ils partagent leurs souvenirs de ces attaques meurtrières ainsi que leur chemin vers la reconstruction après ces journées de terreur.

Le 7 janvier 2015 reste gravé dans les mémoires. Ce jour-là, une attaque brutale frappait « Charlie Hebdo », marquant le début de trois jours d’effroi qui ont bouleversé la France entière.



Une décennie plus tard, les rescapés des événements des 7, 8 et 9 janvier racontent leur histoire. Comment surmonter l’horreur, éviter de céder au désespoir et, surtout, préserver la liberté de créer, d’écrire et de dessiner ?

« Il faut transmettre », affirme Riss, auteur de bande dessinée et directeur de publication de *Charlie Hebdo*. Dans cet esprit, il a encadré un groupe de lycéens de la région Grand Est pour la réalisation d’un numéro spécial du journal, qui sera diffusé dans leurs établissements le 7 janvier 2025. Ces jeunes, âgés de seulement 6 ou 7 ans au moment des attaques, incarnent une nouvelle génération. À l’époque, la France entière – ou presque – se rassemblait derrière l’étendard de « Je suis Charlie ».