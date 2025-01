C à vous du 23 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Trump, guerre en Ukraine, trêve à Gaza, fracture de la gauche … Raphael Glucksmann, député européen et co-président du parti Place publique, est l’invité de C à vous

🔵 Dégradations, avaries, emplacement de la Joconde…La présidente du musée du Louvre alerte la ministre de la Culture. On en parle avec Yves Jaegle, journaliste au service culture du Parisien-Aujourd’hui en France



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Solann, nommée trois fois aux Victoires de la musique 2025, pour son album “Si on sombre ça sera beau” qui sort demain. Elle interprètera le titre “Rome” en live au ukulélé

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Priscilla Trâm, cheffe-propriétaire du restaurant “Trâm 130” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Estelle Lefebure pour le livre “Welcome” disponible; Manu Payet, Guillaume Labbé, Antoine Gouy, Vincent Heneine pour la série “Super mâles” disponible ce vendredi sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 janvier 2025 à 19h sur France 5.v