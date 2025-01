C à vous du 24 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 80 ans de la libération d’Auschwitz – Birkenau. On reçoit Léon Placek, rescapé du camp de Bergen-Belsen et Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l’antisémitisme sous Vichy et auteur de “Le savoir des victimes” chez Grasset, dans C à vous

🔵 Enlèvement de David Balland, le génie français de la crypto-monnaie. On en parle avec Laure Beccuau, procureure de Paris



Publicité





🔵 Arthur, pour l’émission “Le Grand Concours des animateurs” diffusée mardi à 21h10 à l’occasion des 50 ans de TF1. Et pour ses 30 ans de carrière avec le documentaire “Arthur, l’enfant de la télé” sur TF1+

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Cartman, pour la pièce de théâtre “Le Prénom” qu’il jouera en septembre 2025

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Priscilla Trâm, cheffe-propriétaire du restaurant “Trâm 130” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Keziah Jones, pour l’album “Alive & Kicking”. Il interprètera en live le titre “Rhythm is love”;

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 24 janvier 2025 à 19h sur France 5.v