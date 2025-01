Star Academy du 24 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 24 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de jeudi des deux finalistes, Marine et Ebony.











Tout dernier réveil au château et tout dernier cours d’expression scénique avec Marlène. La prof leur fait visionner leurs toutes premières prestations sur le premier prime, mais aussi leurs anciennes évaluations. Marlène leur fait remarquer leurs progrès et elle finit son cours en leur lisant un texte qu’elle leur a écrit pendant la nuit. Ebony et Marine sont très émues ! Et surprise, Marlène a emmené son chien.

Emilie Albertini, conseillère en image, vient rencontre Ebony et Marine. Elle est là pour leur parler look, image et confiance en elles.

Après son départ, elles se mettent à faire leurs valises. Et Marine se met en tête de voler des objets dans le château !



Le téléphone, c’est Clara Luciani ! Elle les encourage pour la finale.

Marine et Ebony font ensuite le tour de chaque salle du château pour dire au revoir. Et devant le château, un écran géant leurs affichent les meilleurs moments de leur aventure. Elles sont émues.

Chaque pièce du château s’éteint ensuite et il est l’heure de quitter le château. Ebony et Marine pleurent.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 24 janvier

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et à 21h10 pour la finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.