C à vous du 28 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 28 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, chômage, immigration, fin de vie… Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF)

🔵 Meurtre d’Elias : deux mineurs mis en examen et placés en détention provisoire. On revient sur ce drame avec Béatrice Brugère, vice-procureur du tribunal judiciaire de Paris, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats-FO



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Ludovico Einaudi, compositeur et pianiste, pour son album « The Summer Portraits » disponible le 31 janvier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Emilie Roussey, chef du restaurant « Le Moulin de Cambelong » à Conques-en-Rouergue (Aveyron)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Teddy Rinner pour l’émission « Le gala des pièces jaunes » diffusée ce soir à 20h50 sur France 2; et Simon Porte Jacquemus, le créateur et directeur artistique de la maison Jacquemus

