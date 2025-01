C à vous du 7 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Jean-Marie Le Pen est mort à 96 ans. On reçoit Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFM TV, essayiste dans C à voud

🔵 Le ton monte en Europe contre les ingérences répétées d’Elon Musk. On en parle avec Philippe Corbe, journaliste, spécialiste des États-Unis



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous :

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Vincent Deforce, chef étoilé du Relais & Châteaux « Au Cœur du Village » à La Clusaz

🔵 Dans la Suite de C à vous : Roman Doduik pour le spectacle « ADOrable » en tournée dans toute la France et le samedi 17 mai au théâtre de la Madeleine: Laurent Ruquier pour le spectacle « La Joconde parle enfin » à partir du 23 janvier au studio des Champs-Elysées; et Isabelle Carré pour le film « La Fille d’un grand amour » en salle le 8 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 janvier 2025 à 19h sur France 5.