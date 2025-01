C dans l’air du 10 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 10 janvier 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 10 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Budget : taxer les plus riches… et les retraités ?

Depuis la nomination de François Bayrou à Matignon, le gouvernement doit relever un défi majeur : faire adopter le budget 2025 au Parlement, avec pour objectif 50 milliards d’euros d’économies. Pour éviter une censure, le ministre de l’Économie Éric Lombard et la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin concluent une première semaine de consultations avec les principales forces politiques. Ces échanges visent à amender le projet de loi de finances (PLF) 2025, dont l’examen suspendu au Sénat après la chute du gouvernement de Michel Barnier doit reprendre.



Publicité





Le gouvernement cherche à déterminer les lignes rouges de chaque parti, en particulier celles d’une partie de la gauche avec laquelle il espère sceller un accord de non-censure. Cependant, cette stratégie provoque des divisions au sein du Nouveau Front populaire (NFP). Après une première réunion lundi, Éric Lombard a rencontré mercredi les représentants du Parti socialiste, des Écologistes et du Parti communiste. Olivier Faure, chef des socialistes, s’est montré optimiste sur les avancées tout en exigeant une « inflexion forte » de la politique actuelle.

En revanche, La France insoumise (LFI) a refusé de participer aux discussions, critiquant ce qu’elle considère comme une trahison du NFP. Jean-Luc Mélenchon a accusé Olivier Faure d’un revirement sur la question des retraites, dénonçant une négociation parallèle à celle des syndicats. En réponse, Olivier Faure a défendu une approche pragmatique visant à arracher des victoires concrètes, rappelant l’importance d’un compromis en l’absence de majorité à l’Assemblée nationale. Parmi les revendications des socialistes figurent la suspension de la réforme des retraites, le maintien des 4 000 postes d’enseignants prévus à la suppression, et le maintien de l’Aide médicale d’État.

Vendredi, une délégation du Rassemblement national (RN), sans Marine Le Pen, a été reçue à Bercy pour présenter ses revendications, notamment des économies sur les dépenses publiques, une réduction du « train de vie de l’État » et des mesures renforcées sur l’immigration.

Parallèlement, le patron du Medef, Patrick Martin, a exprimé son inquiétude face aux compromis politiques qui pourraient, selon lui, pénaliser les entreprises. Avec plus de 66 000 faillites enregistrées en 2024, menaçant 260 000 emplois, il appelle à des réformes comme la suppression de l’abattement fiscal pour les retraités, qu’il juge dépassé.

Les négociations se poursuivent, et le gouvernement explore plusieurs pistes : ajustements fiscaux, maintien de dispositifs sociaux, ou encore économies ciblées. Cependant, la recherche d’un consensus reste un exercice délicat, avec des enjeux économiques et politiques majeurs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 10 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.