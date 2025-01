Ici Tout Commence spoiler : le plan tordu de Lionel et Zoé... (vidéo épisode du 14 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine Myriel va recruter le remplaçant de Laetitia la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais on peut dire que Lionnel et Zoé n’ont pas du tout envie de voir quelqu’un prendre sa place et de risquer de perdre l’appartement ! Ils vont monter un stratagème pour écarter chaque candidat…











Zoé et Lionel ne sont pas encore prêts à accepter que Laëtitia soit remplacée à l’Institut. Ils redoutent d’être expulsés de la loge si quelqu’un d’autre venait à prendre sa place… Alors, lorsque Antoine Myriel lance officiellement le recrutement d’un nouvel assistant de direction, les Lanneau décident de passer à l’action.

Postés devant le bureau du directeur adjoint, ils interceptent chaque candidat pour les dissuader de postuler. Et il faut bien l’admettre, ils excellent dans ce genre de manigances… Mais ça risque bien d’être découvert et de se retourner contre eux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1089 du 14 janvier 2025, Lionel et Zoé écartent les candidats

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.