C dans l’air du 21 janvier 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 21 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Les premières décisions de Donald Trump

Quelques instants seulement après son intronisation en tant que 47e président des États-Unis, le nouveau chef d’État a prononcé son premier discours à la Capital One Arena, une salle sportive de Washington. Devant un public de 20 000 personnes venues l’acclamer, il a proclamé que « l’âge d’or des États-Unis commence aujourd’hui. » Plus tard, dans le Bureau ovale, l’ancien animateur télévisé a mis en scène la signature de ses premiers décrets, affirmant ainsi vouloir tenir certaines promesses de campagne ou, du moins, en donner l’apparence.



Parmi ces premières mesures, Donald Trump a signé un décret de grâce en faveur de 1 500 personnes condamnées pour leur rôle dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, qualifiant ces individus d’ »otages ». Cette décision inclut Enrique Tarrio, chef des « Proud Boys », qui purgeait une peine de 22 ans. Sur le plan migratoire, Trump a également remis en cause le droit du sol et déclaré l’état d’urgence à la frontière mexicaine.

Sur le front environnemental, il a officialisé un second retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et de l’OMS. Sur le plan économique, il a relancé des guerres commerciales, annonçant des droits de douane de 25 % sur les produits importés du Canada et du Mexique dès février, et promettant des mesures similaires à l’encontre de l’Europe, bien que sans chiffres ni calendrier précis. Il a également exprimé son ambition d’augmenter les exportations américaines de pétrole et de gaz vers l’Union européenne pour réduire le déficit commercial.

Côté territorial, Donald Trump a réaffirmé son intérêt pour le Groenland, convaincu que le Danemark finirait par céder ce territoire stratégique. Il a également annoncé son intention de rebaptiser des lieux emblématiques : Denali, en Alaska, redeviendrait le « Mont McKinley », et le golfe du Mexique serait renommé « golfe de l’Amérique ». Cette dernière proposition a été accueillie avec sarcasme par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a suggéré que, suivant cette logique, l’Amérique du Nord pourrait être renommée « Amérique mexicaine. »

La journée a été marquée par la signature de près de 100 documents, dont certains controversés, comme la création de « DOGE », une commission dirigée par Elon Musk, visant à réduire drastiquement le budget fédéral, ou encore l’abrogation de mesures environnementales mises en place sous Joe Biden. Cependant, un incident a particulièrement retenu l’attention : lors d’une cérémonie publique, Elon Musk a été accusé d’avoir effectué un salut nazi. Bien qu’il ait dénoncé ces accusations sur sa plateforme, X, en les qualifiant de « coup tordu », les historiens considèrent que le geste était sans équivoque. Cette polémique est renforcée par le soutien officiel de Musk à l’AfD, un parti néofasciste allemand, et à d’autres formations d’extrême droite européennes.

L’investiture de Trump a également attiré des figures politiques européennes controversées, telles que Marion Maréchal et Éric Zemmour, représentants de Reconquête! En revanche, Marine Le Pen et Jordan Bardella, bien que soutenant Trump à distance, ont envoyé une délégation du Rassemblement national, dont Louis Aliot et Julien Sanchez.

Les premières décisions de Donald Trump soulèvent de nombreuses questions : comment envisage-t-il de remodeler les relations internationales ? Quelles sont ses véritables ambitions territoriales ? Et quel rôle jouent ses soutiens, notamment en France, dans ce nouveau paysage politique ?

