C dans l’air du 24 janvier 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 24 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Trump peut-il faire exploser l’Europe ?

« Produisez aux États-Unis ou préparez-vous à payer des droits de douane. » Tel est l’avertissement lancé par Donald Trump jeudi, lors d’une intervention en visioconférence au Forum de Davos. Le président américain a réitéré ce message qu’il avait déjà formulé lundi, à son retour à la Maison-Blanche, en confirmant son intention de renforcer les taxes douanières sur les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Parmi les cibles de cette politique : la Chine, mais aussi le Canada et le Mexique, bien que protégés en théorie par l’accord de libre-échange nord-américain (USMCA). Cette fois, Donald Trump s’est particulièrement attaqué à l’Europe, critiquant ses régulations et sa politique commerciale.



Dans le même discours, le président américain a demandé aux pays membres de l’OTAN de porter à 5 % de leur PIB leurs dépenses militaires. En 2023, un seuil minimum de 2 % avait été fixé, mais plusieurs nations peinent encore à l’atteindre.

Donald Trump s’est également adressé à l’Arabie saoudite et à l’OPEP, leur demandant de réduire les prix du pétrole. « Je suis franchement étonné qu’ils ne l’aient pas fait avant les élections. Ce n’est pas exactement une preuve d’amour », a-t-il déclaré. Selon lui, une baisse des prix mettrait rapidement fin à la guerre en Ukraine. Ces propos ont immédiatement impacté les marchés pétroliers, inversant une tendance haussière en début de journée.

En matière économique, Donald Trump, qui a récemment lancé sa cryptomonnaie baptisée « $Trump », a intensifié ses promesses envers ce secteur. Il a également exhorté la Réserve fédérale à baisser les taux d’intérêt « sans attendre » et a signé un décret exécutif visant à renforcer l’industrie des cryptomonnaies, incluant la création d’une réserve stratégique de cryptos aux États-Unis.

Enfin, Donald Trump a dévoilé un projet ambitieux dans l’intelligence artificielle : « Stargate ». Ce programme prévoit un investissement de 500 milliards de dollars dans des infrastructures de centres de données géants aux États-Unis, avec l’objectif de placer le pays en tête dans la course mondiale à l’IA, devant la Chine. Cependant, cette initiative, soutenue par des entreprises comme OpenAI, Oracle et SoftBank, a été vivement critiquée par Elon Musk. Celui-ci a estimé que les partenaires du projet manquaient de moyens financiers, ce à quoi Sam Altman, PDG d’OpenAI, a répliqué en qualifiant ces accusations de « fausses ». Altman a conclu en espérant que Musk prioriserait l’intérêt national dans son rôle actuel.

Alors que des tensions émergent entre Trump et Musk autour de l’IA, l’Europe doit-elle craindre une escalade de la guerre commerciale ? Donald Trump peut-il réellement menacer l’unité de l’UE ? Pourquoi avoir créé sa propre cryptomonnaie, et quels en sont les enjeux économiques et géopolitiques ? Enfin, quel sera l’impact de sa politique sur le climat mondial ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 24 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.