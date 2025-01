« Coup de foudre, orgueil et préjugés » : votre téléfilm inédit ce 22 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre, orgueil et préjugés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 22 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre, orgueil et préjugés ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Coup de foudre, orgueil et préjugés » : l’histoire, le casting

Eloïse Cavendish se rend à une conférence consacrée à Jane Austen, où elle est l’intervenante principale. Elle y voit une opportunité de décrocher le poste de ses rêves à Princeton. Bien que l’aspect festif et costumé de l’événement ne l’attire absolument pas, sa rencontre avec son guide personnel pourrait bien la pousser à revoir son jugement…



Avec : Mallory Jansen (Eloïse Cavendish), Will Kemp (Sam Lee), Lillian Doucet-Roche (Mia Cavendish), Carolyn Scott (La docteure Victoria Jennings)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre à la française ».

« Coup de foudre à la française » : l’histoire et le casting

À la tête d’une société d’événementiel, Victoria est chargée d’organiser un mariage de rêve pour Mike et Tracy, sa meilleure amie. L’événement réunit famille et amis pour une semaine inoubliable à Paris, avec le mariage comme point d’orgue. Mais tout ne se passe pas comme prévu : Cameron, le témoin du marié et ex-petit ami de Victoria, est également de la partie. Depuis leur rupture il y a six mois, ils n’ont pas échangé un mot, et tandis que Victoria espérait une possible réconciliation, Cameron arrive accompagné de Jen.

Parmi les invités, un autre couple d’amis attire l’attention : Nathalie, enceinte, et son mari Seth, particulièrement attentionné, voire étouffant, au point d’empêcher Nathalie de profiter pleinement du séjour, entre balades et plaisirs gastronomiques jugés « risqués » pour le bébé. Pour compliquer encore les choses, Jacques, le premier amour de Victoria et son ancien correspondant français au lycée, fait une apparition surprise orchestrée par Nathalie et Tracy.

Avec : Mallory Jansen (Victoria Lewis), Joshua Sasse (Jacques Artis), Jayne Wisener (Tracy Cook), Lachlan Nieboer (Cameron Reisch)