Plus Belle La Vie du 28 janvier 2025 : le plan risqué de Morgane, Léa écarte Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 256 en avance)

Plus belle la vie du 28 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 256 de PBLV – Morgane a un plan très risqué cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle implique Patrick alors que Léa affronte sa première chimio seule…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 janvier 2025 – résumé de l’épisode 256

Ariane se trouve avec Charlotte, qui n’a pas encore terminé l’analyse de la fiole. Charlotte ne sait pas encore si le produit est le même que celui utilisé pour tenter de tuer Vadim, mais il contient bien de la kétamine. Patrick les surprend et leur reproche de discuter dans leur dos d’une enquête dont ils ne sont plus responsables. Charlotte préfère s’éclipser.

De leur côté, Morgane et Idriss sont avec Mickaëla, ayant récupéré une grosse cargaison. Morgane demande si Mickaëla a trouvé un acheteur, ce à quoi Idriss avoue avoir parlé à quelqu’un. Mickaëla, contrariée, répond que ce n’est pas le cas. Morgane mentionne avoir un potentiel acheteur mais attend son feu vert. Méfiante, Mickaëla demande à Idriss de surveiller la situation et à Morgane de sonder l’acheteur. Plus tard, Idriss interroge Morgane sur cet acheteur. Elle avoue ne pas être sûre de lui et précise qu’il n’est pas vraiment un collectionneur. Idriss, furieux, lui reproche d’avoir pris des engagements sans certitudes…



Patrick s’entretient avec Ariane et lui reproche de ne pas lui avoir parlé des serpents confiés par Morgane. Inquiet, il estime qu’Ariane prend trop de risques. Peu après, Morgane contacte Patrick pour lui donner rendez-vous. Patrick trouve les idées de Morgane insensées et donne raison à Idriss, reprochant à Morgane de ne pas mesurer les conséquences en cas d’échec.

Mickaëla retrouve sa complice et lui parle de l’acheteur, un contact de Jane. Elle précise qu’elle a testé Idriss et qu’il est fiable. Elle accepte que Morgane rencontre l’acheteur, mais lui demande de la prévenir à la moindre suspicion. Plus tard, Mickaëla, Morgane et Idriss attendent l’arrivée de l’acheteur. Ce dernier, en retard, met Mickaëla sous tension. Alors qu’elle envisage de partir, l’acheteur arrive finalement… Il s’agit de Patrick !

Jean-Paul accompagne Léa à l’hôpital. Léa lui reproche d’avoir utilisé la sirène pour arriver plus vite, mais Jean-Paul voulait s’assurer qu’elle soit à l’heure. Il propose de l’accompagner, mais Léa préfère affronter seule sa première chimiothérapie. À l’hôpital, l’oncologue explique à Léa le protocole de sa première séance de chimiothérapie et lui demande si elle est accompagnée. Léa répond qu’elle a préféré venir seule pour épargner son mari. Le médecin lui rappelle que la journée sera longue et que le plus important, c’est elle.

Sur le parking de l’hôpital, Ariane rejoint Jean-Paul et le trouve étrange. Il finit par lui avouer que Léa a refusé qu’il l’accompagne. Ariane lui propose de prendre un café avec elle, mais Jean-Paul préfère rester sur place, au cas où. Plus tard, Jean-Paul est avec Léa au cabinet avant de rentrer. Aux petits soins, il lui masse les pieds quand elle reçoit un appel du maire, qui lui demande de prendre en charge la présentation des vœux. Léa s’excuse de ne pas s’en être occupée plus tôt et promet de le faire dès le lendemain avant de décider de rentrer chez elle.

Vanessa retrouve Apolline et lui annonce qu’elle a décidé de ne rien dire à Ulysse. Cependant, ce silence a un prix : Apolline devra rester en dehors des affaires du cabinet et se rapprocher d’Ophélie, devenant même son amie. Apolline, surprise, rétorque qu’elles n’ont rien en commun, mais Vanessa insiste : elle devra lui rapporter tous les faits et gestes d’Ophélie.

À la résidence, Apolline sollicite Ophélie pour recoudre un tissu. Ophélie, méfiante, lui demande pourquoi elle s’adresse à elle alors qu’elles n’ont jamais parlé. Apolline explique avoir vu un live d’Ophélie, qu’elle a trouvé impressionnant. Mais Ophélie reste sur la défensive. Lorsque Apolline lui demande combien elle lui doit, Ophélie lui répond qu’elle enverra la facture à sa mère, révélant qu’elle a compris que cette dernière l’a poussée à faire cette demande.

