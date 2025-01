Ici Tout Commence spoiler : Alice suit un cours particulier de... (vidéo épisode du 3 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alice a décidé de fair des efforts pour améliorer ses interactions sociales dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Hortense va lui donner un cours particulier totalement hors du commun…











Hortense Rochemont propose un cours inédit à son amie Alice Wiesberg : un cours d’humour ! Alice semble déterminée à peaufiner son sens comique pour améliorer ses interactions sociales. Si la professeure de pâtisserie apprécie les jeux de mots, elle se montre en revanche moins sensible aux blagues absurdes et au second degré. Heureusement, Hortense sait enseigner avec talent… Alice fait de gros progrès !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1103 du 3 février 2025, Hortense donne un cours d’humour à Alice

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.