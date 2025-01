Star Academy, Marine se confie sur son album à venir : « J’ai envie de m’appliquer »

Publicité





Alors que Marine a été sacrée gagnante de la Star Academy samedi dernier face à Ebony, la jeune femme va maintenant passer aux choses sérieuses avec la préparation de son tout premier album.





Après le succès de son premier single, « Ma faute », dont la première version enregistrée chez elle avec son père, cumulait déjà plus de 3 millions de streams avant même que Marine ne sorte du château de Dammarie-les-Lys, elle avait rendez-vous avec son label ce jeudi pour parler de l'album.







Et dans une interview avec Alix Grousset, Marine a déjà livré de premières confidences sur ce premier album.

« J’ai envie que dans cet album on voit tout, tout ce que j’ai envie de faire sans me poser de questions. J’ai envie qu’on voit autant de la puissance vocale que du piano / voix que j’adore faire aussi. Et des choses plus produites, plus rythmées, plus dansantes comme quand j’ai fait ‘Feel Good’ avec Charlotte Cardin. » a expliqué Marine.



« J’ai envie de m’appliquer, j’ai envie que ça soit un premier album qui me ressemble, qui me corresponde. »

Et quand on lui demande avec qui elle adorerait enregistrer un duo, Marine répond : « Julien Doré, Eddy de Pretto, Pierre de Maere, Juliette Armanet, Clara Luciani ». L’un d’eux fera-t-il un featuring avec Marine sur son premier album studio ?