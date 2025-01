Ici Tout Commence spoiler : Billie et Tom, la rupture ? (vidéo épisode du 28 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Billie et Tom, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là ne sont plus sur la même longueur d’ondes et Tom ne soutient absolument pas Billie dans les moments difficiles… Dans quelques jours, un clash éclate et ils sont au bord de la rupture !











Le rêve de travailler aux côtés de Romain Valdine unit Billie et Tom mais ils sont aussi en rivalité. Leur amour, fragile comme un château de cartes, vacille sous le poids de la compétition. Billie et Tom parviendront-ils à préserver leur couple ?

Billie envoie sèchement balader Tom, à qui elle reproche de l’avoir balancée à Stanislas Duchesnay…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1099 du 28 janvier 2025, Billie et Tom se disputent

