Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 23 janvier 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 2 du jeudi 23 janvier 2025 – C’est parti pour l’étape 2 de la nouvelle saison de Pékin Express. Otis et Enzo, qui n’ont pas gagné le duel final de la précédente étape qui était non-éliminatoire, doivent avancer avec le passager mystère : Yoann Riou.











Publicité





Pour cette étape, les binômes vont devoir faire un trek de 12 kilomètres. Mais il faut d’abord faire un puzzle ! De premières tensions éclatent entre les deux inconnus, Ludovic et Moâde.

Mattéo et Esmeralda finissent les premiers le puzzle et peuvent débuter le trek. Et contre toute attente, les inconnus font une remontada : ils finissent le trek les premiers !

Place ensuite au stop. Ludovic et Moâde sont 1ers et donc qualifiés pour l’épreuve d’immunité ! Ils remportent une nuit dans un lodge à la rencontre des éléphants. Amandine et Alison sont 2èmes, suivies par Max et Hélène. Derrière, c’est serré et c’est Etienne et Judith qui sont les derniers qualifiés pour l’immunité.



Publicité





Après une recherche d’hébergement et la nuit chez l’habitant, place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre sur une poutre ! Etienne et Judith remportent l’immunité pour la seconde fois d’affilée.

L’étape reprend avec une mission pour avoir un avantage. C’est Lionel et Eva qui remportent une voiture bonus qui va les conduire pendant 1h30. Pour les autres, c’est le stop ! Mais au final, au bout des 1h30, la voiture bonus s’arrête. Et Lionel et Eva se font dépassés par plusieurs binômes !

Amandine et Alison remportent cette étape et l’amulette pour la seconde fois d’affilée ! Otis, Enzo et Yoann Rioux sont derniers et donc en duel final.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Otis et Enzo choisissent d’affronter Patricia et Adrien. Otis y va face à Adrien. Et c’est Adrien qui est le premier à réussir la mission : superposer 3 mangues pendant 10 secondes. Otis réussit à son tour. Et c’est finalement Adrien qui arrive le premier ! Otis et Enzo sont donc éliminés ce soir. Ils ouvrent l’enveloppe noire qui confirme qu’il s’agit d’une étape éliminatoire. Ils décident d’attribuer le prochain passager mystère (Bruno Solo) à Max et Hélène.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 30 janvier pour suivre l’épisode 3.