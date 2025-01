Star Academy du 16 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 16 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.





Alors qu’il doit rentrer chez lui pour la journée, Franck se fait beau. Il quitte ensuite le château.







Publicité





Marine et Ebony ont un cours de danse avec Malika. Elle l’axe sur la féminité.

Franck est de retour dans son école, où une foule l’attend. Il est très ému et il chante l’hymne « Recommence moi ». Il repart avec un énorme nounours !



Publicité





Ebony et Marine ont un cours de chant avec Sofia et Sarah Schwab, chanteuse et imitatrice.

Franck retrouve ensuite ses proches, il est plus heureux que jamais. Et il peut appeler ses parents en visio, qui sont au Congo.

Ebony et Marine répètent avec Fanny. Et Ebony doit choisir la chanson qu’elle adressera à quelqu’un sur le prime, elle est en plein doute. Ebony se met à pleurer !

Franck va ensuite à la rencontre de ses fans. Une foule est là pour lui et après avoir répondu à quelques questions, il chante. Il rentre ensuite au château et raconte sa journée.

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ebony Franck Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.