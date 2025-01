Les apprentis aventuriers du 28 janvier : qui s’est qualifié pour la finale ? (résumé + replay épisode 2)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 28 janvier 2025 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.











On retrouve les binômes pour la première épreuve de l’aventure : ils doivent partir dans la jungle avec leur carte et deux parties d’une échelles. Il faudra retrouver les barreaux de l’échelle, auxquels sont attachés de noix de coco remplies d’eau. Il faut ramener la plus grande quantité d’eau ! Un classement sera établi ensuite. Ils ont 30min sinon ils sont éliminés de l’épreuve !

Laurent annonce aux équipes que cette épreuve sera déterminante pour la suite de leur aventure. Les binômes se lancent à fond ! Ania et Zizou commencent mal et ne font que se disputer… Et Eddy et Anaïs prennent beaucoup de retard.

Plusieurs équipes décident de s’entraider. Valentin aide Kévin tandis que Jean-Pascal aide Jordan et Julie.



Jordan et Julie sont les premiers à arriver sur la plage avec leurs 5 noix de coco. Mais tout va dépendre de la quantité d’eau ! Jean-Pascal et Delphine suivent mais ils n’ont que 3 noix de coco. Eddy et Anaïs arrivent 3èmes mais avec une seule noix de coco !

Enzo et Colette se disputent, rien ne va plus. Rémy et Maéva arrivent à quelques secondes de la fin, suivis de Perle et Valentin. Les autres équipes arrivent trop tard !

SPOILER les 3 équipes qualifiées pour la finale sont…

Dans l’épisode suivant, Laurent procède au classement parmi les équipes arrivées à temps. Les 3 équipes qui décrochent leurs places pour la finale sont : Jordan et Julie, Jean-Pascal et Delphine, ainsi que Rémy et Maéva ! Pour les autres, c’est un campement dans la jungle qui attend !

Les apprentis aventuriers, le replay du 28 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 28 janvier 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 janvier à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 3.