Plus Belle La Vie du 22 janvier 2025 : l’enlèvement de Morgane, Gabriel va loin (résumé + extrait vidéo épisode 252 en avance)

Plus belle la vie du 22 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 252 de PBLV – Morgane a été enlevée dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle se retrouve piégée avec Idriss… Quant à Gabriel, il défie Thomas.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 janvier 2025 – résumé de l’épisode 252

Ariane et Patrick se rendent à l’endroit où le téléphone de Morgane a émis son dernier signal. Ils y découvrent la moto qu’elle avait empruntée… Morgane a été enlevée et est retenue captive par une femme mystérieuse. Idriss les rejoint sur place, et la femme demande à Idriss s’il la connaît. Idriss prétend que Morgane est sa petite amie et qu’elle s’appelle Jane. Morgane, comprenant la situation, joue le jeu en simulant une crise de jalousie. Patrick est très préoccupé, il comprend que Morgane a du se mettre en grand danger.

La femme qui détient Idriss et Morgane décide de vérifier la véracité de l’histoire d’Idriss et les laisse seuls un moment. Idriss révèle alors à Morgane qu’il est un policier infiltré et qu’elle a mis sa mission en danger. Désormais, ils doivent collaborer, et Morgane, paniquée, n’a pas d’autre choix que de suivre le plan d’Idriss. Il tente de la rassurer en lui disant qu’ils vont s’en sortir.



Jules, quant à lui, confie son inquiétude à Steve. Morgane n’est pas rentrée depuis deux nuits, et il craint qu’elle soit en danger. Malgré ses appels répétés, il tombe toujours sur sa messagerie.

Patrick et Ariane fouillent la chambre d’Idriss. Ils interrogent la réceptionniste, qui n’a rien remarqué, et découvrent une arme dissimulée sous une table. Patrick affirme qu’elle n’appartient pas à Idriss, semant encore plus de confusion. Pendant ce temps là, Idriss et Morgane sont toujours sous la garde de Michaëla, qui décide de les tester. Elle demande à Idriss de plonger sa main dans une boîte où il est piqué par un scorpion. Elle met Morgane au défi : si elle est réellement sa compagne, elle devra prouver ses compétences en le soignant.

Au Mistral, Mirta retrouve Robert avec émotion. Robert propose de célébrer leurs retrouvailles avec du champagne, mais Mirta préfère un thé. Heureux de se retrouver après trois mois de séparation, ils échangent des remerciements sincères. Robert confie qu’elle lui a beaucoup manqué.

Robert a tout organisé pour un moment romantique : une chambre d’hôtel, du champagne et des pétales de roses. Mirta apprécie ses efforts et propose de discuter à cœur ouvert. Alors que la situation devient plus intime, un contretemps comique survient : la fermeture éclair de Mirta se coince, déclenchant leur fou rire.

Ulysse discute avec Gabriel au sujet de Thomas, qui demande à ce qu’il renonce à ses parts du Mistral. Bien qu’Ulysse désapprouve, Gabriel accepte à contrecœur de céder les parts, mais suite aux propos de son avocat, il hésite et envisage d’exiger une compensation. Ulysse l’incite à réfléchir avant de signer quoi que ce soit.

Plus tard, Gabriel rend visite à Thomas, profondément blessé par la situation. Thomas souligne le fait qu’il n’a pas encore signé les papiers, mais Gabriel exige que certains points soient clarifiés avant de finaliser l’accord. Thomas s’étonne des exigences de Gabriel, qui a établi une liste détaillée de compensations… Et quand Thomas rentre à l’appartement, il découvre que Gabriel est revenu ! Il lui explique être autant chez lui que lui et être dans son bon droit. Il ne partira pas !

VIDÉO Plus belle la vie du 22 janvier 2025 – extrait vidéo

