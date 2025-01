Plus Belle La Vie du 27 janvier 2025 : Aya bouleversée, Morgane au pied du mur (résumé + extrait vidéo épisode 255 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 255 de PBLV – Aya est bouleversée après son agression cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Morgane se retrouve au pied du mur…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 janvier 2025 – résumé de l’épisode 255

Patrick révèle à Morgane qu’Idriss pourrait être impliqué dans le meurtre de son coéquipier, expliquant que l’arme du crime a été retrouvée dans ses affaires. Malgré cela, Morgane refuse de croire qu’Idriss est coupable et continue à le défendre. Patrick insinue qu’elle est influencée par ses sentiments pour Idriss, ce qui pousse Morgane à s’emporter et à partir. Morgane retrouve Idriss, qui remarque son absence prolongée et s’inquiète. Elle prétend être passée à la boulangerie, mais il devine qu’elle a vu Patrick. Elle minimise la situation en disant que Patrick doute de ses capacités, mais Idriss change de sujet, rappelant qu’ils doivent rejoindre Mickaëla.

Mickaëla demande à Jane (Morgane) de nettoyer seule une camionnette contenant des animaux blessés et morts. Idriss veut rester pour l’aider, mais Mickaëla refuse. Plus tard, Morgane demande à Ariane de transporter une caisse contenant des serpents blessés vers une école vétérinaire, malgré sa phobie. Elle rechigne mais Morgane insiste. Plus tard, Idriss informe Morgane d’une grosse cargaison à venir le lendemain pour laquelle il leur faut trouver un acheteur…



Publicité





Au bar, Aya, toujours sous le choc de son agression, s’efforce de travailler pour se changer les idées. Kilian lui annonce que les agresseurs ont été retrouvés et qu’ils doivent aller les identifier. Aya, terrifiée, exprime son mal-être, mais Kilian la soutient et lui promet qu’il sera à ses côtés. Au commissariat, Aya est submergée d’émotions en identifiant les agresseurs. Kilian, frustré de ne pas avoir pu intervenir plus tôt, est calmé par Jean-Paul, qui lui rappelle qu’il a fait ce qu’il fallait. Plus tard, au bar, Kilian confie à Thomas qu’il est désemparé face au comportement distant d’Aya. Thomas le pousse à s’ouvrir sur ses propres sentiments et à ne pas s’oublier dans cette situation.

Pendant ce temps, Robert et Mirta déjeunent ensemble. Quand Mirta reçoit un appel concernant une chaudière en panne à la résidence, Robert l’incite à laisser les autres gérer. Mais à la résidence, Vadim, provocateur, tente de bricoler une solution en augmentant le chauffage, ce qui complique encore plus la situation.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : des retours, un mariage, les résumés jusqu’au 14 février 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 27 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.