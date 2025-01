Secret Story : Maxence et Perrine, la rupture confirmée !

Publicité





Entre Maxence et Perrine, candidats de la dernière saison de Secret Story, c’est fini ! Alors qu’ils étaient en couple depuis leur sortie de la maison des secrets, les fans se posaient des questions ces dernières semaines puisqu’ils n’apparaissaient plus ensemble.





Et maintenant, Maxence est sorti du silence pour annoncer leur rupture en story sur Instagram.







« Pour répondre aux questions très récurrentes qui me reviennent, non je ne suis plus avec Perrine depuis quelques semaines maintenant. Nous restons en bon terme » a écrit Maxence ce vendredi après-midi.

De son côté, Perrine n’a pas réagi. Elle est actuellement à Madrid, en Espagne, et tout semble aller pour le mieux.



PHOTO Maxence et Perrine ont rompu







