Star Academy du 1er janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 1er janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





Une journée qui démarre sur les chapeaux de roues : les élèves découvrent que les évaluations de théâtre ont lieu à 9h30 ! Marine et Charles stressent.







Face à Hugues et Michaël, les 4 académiciens encore en course passent sur une impro. Chacun tire au sort un lieu et doit incarner deux personnages.

Ebony passe la première. Elle tire au sort un supermarché mais elle choisit de faire parler un petite voix dans sa tête plutôt de jouer 2 personnages. Hugues a trouvé ça original mais elle s’est compliquée la vie.



Franck passe ensuite, il tire au sort une bibliothèque. Michaël a trouvé ça réussi, Hugues est d’accord. Il a trouvé ça très bien exécuté.

Marine tire au sort le restaurant. Elle pleure et dit que c’était nul. Mais Hugues a trouvé ça plutôt réussi. Il a aimé l’idée et la gestion de l’espace. Mais il regrette le manque de distinction entre les 2 personnages.

Charles tire au sort le quai de gare. Les autres ont trouvé ça super. Michaël pense qu’il a compris l’exercice mais il ne se passait pas grand chose. Hugues pense que ça manquait de précision.

Michaël et Hugues annoncent ensuite le verdict : Franck est 1er, Marine 2ème, Ebony 3ème et Charles nominé ! Charles est évidemment déçu. Et Ebony s’excuse, elle était convaincue que ça serait elle.

Marine, Ebony et Franck passent ensuite l’évaluation de chant. Ils chantent « Eblouie par la nuit » de Zaz, chanson imposée.

Marine passe la première. Michaël a aimé mais un décalage l’a un peu gêné. Sofia parle d’un moment « exceptionnel avec Marine » mais elle a été gênée par les harmonies aigues. Marlène trouve qu’elle a très bien chanté mais ça manquait de continuité dans l’évolution de sa proposition.

Ebony passe ensuite. Marlène parle d’une merveilleuse interprétation mais ça manquait de rupture. Sofia a trouvé sa prestation « juste incroyable ». Michaël regrette que ça soit un peu trop d’un bloc.

Franck passe le dernier. Sofia parle d’une belle réussite, Michaël le trouve très fort et il a aimé sa musicalité mais dit que ça restera un peu en dessous. Marlène a beaucoup aimé mais elle dit qu’il est sorti de son interprétation.

Les élèves se font ensuite beaux pour le réveillon. Les élèves reçoivent un appel de Michaël, qui leur organise des petites surprises. Ils peuvent aller dans la salle de danse, où une petite fête foraine les attend. Et à minuit, place à un petit feu d’artifices sur le château ! Ils découvrent ensuite de quoi mixer au théâtre.

Connexion avec le château, Michaël annonce le nom de l’élève immunisé cette semaine : Ebony. Franck et Marine sont donc nominés face à Ulysse et Charles.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.