Echappées Belles du 25 janvier : ce soir direction le Japon ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 25 janvier 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Japon, les surprises de Tokyo », suivi de la rediffusion « Estonie, perle de la Baltique ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 25 janvier 2025, à 21h – « Japon, les surprises de Tokyo » (inédit)

Au premier coup d’œil, Tokyo, la capitale du Japon, située au cœur de l’île principale Honshu et bordée par la baie éponyme, plonge le visiteur dans un tourbillon d’images, de lumières éblouissantes et de publicités géantes. Avec son chaos architectural, ses rues sans nom et ses trottoirs surpeuplés, la ville peut facilement désorienter les voyageurs. Les habitants eux-mêmes décrivent Tokyo comme un pays à part entière, et ses 23 arrondissements comme autant de villes distinctes.

Anciennement appelée Edo, Tokyo compte aujourd’hui 13,9 millions d’habitants et concentre les pouvoirs économique, politique et culturel du Japon. La mégapole, dont la construction semble anarchique, est un véritable patchwork architectural. En parcourant à peine 100 mètres, on change de siècle, d’atmosphère et de style : les immeubles s’élèvent dans toutes les directions, mêlant hauteurs et inspirations variées, transformant Tokyo en un laboratoire vivant de l’architecture moderne.



Publicité





Pourtant, derrière ce désordre apparent se cache une société profondément ordonnée. Au Japon, chaque geste est codifié : s’incliner correctement relève de l’art, sourire en conversant devient une habitude, et attendre son compagnon pour boire est une règle immuable. Ces usages, bien qu’étonnants pour les visiteurs, s’apprennent peu à peu, apaisant les angoisses initiales au gré des découvertes. La chaleur humaine, la politesse et la bienveillance des Japonais transforment l’expérience en un apprentissage unique. Le meilleur moyen de comprendre Tokyo reste de déambuler dans ses rues, de se mêler aux locaux et de participer à un matsuri, ces grandes fêtes religieuses et culturelles qui rythment la vie tokyoïte tout au long de l’année.

En octobre, une célébration particulière attire l’attention : le Momiji, ou changement des couleurs automnales. À l’instar de la floraison des cerisiers au printemps (Sakura), ce phénomène est un spectacle magnifique. Si les parcs de Tokyo offrent de superbes panoramas, rien ne vaut une escapade vers Nikko, lieu de villégiature prisé des Tokyoïtes. Là-bas, temples et montagnes s’enfoncent dans des forêts denses où les feuilles flamboyantes s’entrelacent.

Même en pleine nature, où la présence des esprits semble palpable, les codes qui régissent la vie japonaise restent omniprésents. Alors, quels sont ces codes si particuliers qui façonnent la société ? Décoder Tokyo et ses habitants, est-ce une mission si ardue ?

Les reportages : Une mégapole si douce à vivre / Chronique d’une île, Hachijojima / Délices de Nikko, les sobas au sarrasin / Une nature mystique et vénérée / Les solutions du Japon pour faire face à la pénurie de travailleurs.

Echappées Belles du 25 janvier à 22h30 – « Estonie, perle de la Baltique » (rediffusion)

Partons à la découverte de l’Estonie, un pays où tradition et modernité s’entrelacent harmonieusement. Toujours en quête d’adaptation aux évolutions de son époque, l’Estonie s’est imposée comme l’un des pays les plus innovants, numériques et avant-gardistes au monde.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 25 janvier dès 21h sur France 5