Star Academy du 26 janvier 2025 : résumé et replay du documentaire « Les coulisses du château »

Star Academy, résumé du dimanche 26 janvier 2025 – C’est parti pour le documentaire de la Star Academy 2024. Dans « Star Academy : Les coulisses du château », retour sur la victoire de Marine hier soir et les coulisses de la saison.





Il y a trois mois et demi, ils étaient 15 ! Et hier soir, Marine a été sacrée gagnante de la Star Academy 2024.







On commence par découvrir des images exclusives des castings. Après toutes les étapes, ils ont reçu le fameux appel leur apprenant qu’ils étaient pris et qu’ils allaient intégrer le château !

Et le 12 octobre dernier, après le premier prime, les 15 élèves intégraient le château de Dammarie-les-Lys. On nous fait découvrir les coulisses de ce château mythique. On suit Sofia qui se rend au château. Elle arrive plusieurs avant le tournage et se fait poser son micro. Elle retrouve ensuite Marlène et Fanny, avec qui elles débriefent sur les élèves.



Pour le cours de Sofia, il y a des cadreurs et un réalisateur. Et en régie, on a l’ensemble des caméras du château. Après un tour par le tunneel sous le château, on découvre les profs tous ensemble dans la cantine des équipes de tournage. Place ensuite aux évaluations.

On découvre ensuite les coulisses du prime du samedi. Et on retrouve les anciens éliminés au moment du prime de repêchage pour la tournée. Emma eu la chance de voir le public lui permettre d’accéder à la tournée ! Après le prime, Emma est euphorique et prend le temps de faire des photos avec les fans. Malika vient la féliciter et Vitaa lui a envoyé un message !

On retrouve Ulysse et Marguerite que beaucoup de fans interrompent désormais pour faire des photos. Et Emma et Charles, qualifiés pour la tournée, découvrent leur Tour Bus ! Ils appellent Ulysse en visio pour lui faire découvrir.

Sofia et Michaël se retrouvent pour boire un verre et ils parlent de la tournée à venir. Sofia avoue que les académiciens ont un très bon niveau.

Charles, Maureen et Marguerite découvrent l’Accor Arena où ils se produiront dans quelques semaines. Ils sont impressionnés !

VIDÉO Star Academy, le replay du 26 janvier 2025

Rendez-vous dans quelques mois pouur une nouvelle saison et dès demain à 19h sur TF1+ pour la quotidienne de la tournée !