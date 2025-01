Un Si Grand Soleil du 27 janvier : Claire de retour, Damien débarque (résumé épisode 1564 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1564 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 27 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Thierry vient voir Becker. Un gars de la capitainerie est venu porter plainte contre un propriétaire de voilier qui est parti sans payer. Becker lui rie au nez mais Thierry lui dit que l’homme est parti avec deux ados. Il a trouvé les images sur la vidéo-surveillance, c’est Virgile Berville ! Becker demande à ce qu’il convoque Alix, il est convaincu qu’elle savait.

Achille a les boules : la mère de Tom lui a annoncé qu’il est parti au Brésil avec Maéva et qu’ils ne vont pas revenir ! Cécile et Florent sont sous le choc, Achille pleure et dit que tout le monde l’abandonne. Cécile s’inquiète pour son fils.



Publicité





Flore dessine Ludo, il y a un problème de pose et elle le touche pour bien placer ses bras… Ludo semble perturbé, il décide d’écourter et prétexte ne pas être bien.

Au lycée, tout le monde parle du départ de Tom et Maéva, qui veulent rester un an ou deux au Brésil. Achille est triste. Pendant ce temps là, Emma est avec Nathalie et lui demande si ça va. Elle assure que tout va bien mais elle s’inquiète pour Tom. Emma trouve que c’est chouette qu’il soit parti à l’aventure, ça va aller.

Ludo est dans la rue, il fantasme sur Flore ! Il se ressaisit et part à vélo, il arrive à la ferme. Elodie est surprise qu’il soit là si tôt, Ludo dit qu’il a écourté avec Flore. Elle lui demande pourquoi, Ludo dit qu’elle n’arrêtait pas de le toucher… C’était l’enfer ! Elodie se met à rire, elle n’est pas étonnée. Elodie lui conseille de ne pas laisser d’ambiguïté, Ludo assure qu’il y en a aucune.

Thierry interroge Alix sur Virgile. Elle assure qu’elle n’était pas au courant. Thierry lui explique qu’ils pensent que Tom et Maéva sont partis avec Virgile, et que c’est elle qui a tout organisé. Elle nie toute implication et fait mine d’être déçue. Thierry est convaincu qu’elle joue la victime.

Achille prend son vélo au lycée, il se remémore ses souvenirs avec Tom et pleure. A la coloc, Flore montre son dessin à Tiago, elle trouve ça nul. Elle dit que Ludo bouge trop, c’est insupportable. Flore rappelle à son fils qu’ils vont chez Alain et Elisabeth ce soir. Mais Tiago a oublié, il va à un cancer avec Robin. Flore est dégoûtée de devoir y aller seule…

A la paillotte, Victor reçoit un appel de Claire. Elle est revenue de Lyon ce matin et elle l’appelle pour en savoir plus pour Hélène. Il lui explique tout, elle a tué le président de l’association. Claire aimerait la voir, elle va appeler Johanna.

Alain et Elisabeth préparent le barbecue. Flore les rejoint. Elisabeth est déçue que Tiago ne soit pas là, elle aurait aimé parlé de ses choix d’orientation… Alain préfère qu’ils parlent d’autre chose, Flore reçoit un appel et ça n’a pas l’air d’aller. Flore ne peut pas rester, elle doit absolument filer elle est désolée ! Alain et Elisabeth s’inquiètent. Flore fonce et retrouve Damien, inconscient dans une voiture. Il a pris une balle dans la jambe !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Tiago face à son père, Louis amoureux, les résumés jusqu’au 7 février 2025