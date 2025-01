C dans l’air du 30 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 30 janvier 2025, invités et sommaire













C dans l’air du 30 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Budget : mais où sont les économies ?

Depuis jeudi matin, sept députés et sept sénateurs sont réunis à huis clos pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi de finances 2025. Cette commission mixte paritaire (CMP) doit examiner chaque article et s’accorder sur plusieurs mesures clés afin d’aboutir à un texte acceptable par les deux chambres, tout en respectant l’objectif d’un déficit public limité à 5,4 % du PIB en 2025.



Certains points font consensus, notamment l’absence de nouveaux impôts pour les classes moyennes. Cependant, des désaccords subsistent : la gauche souhaite prolonger la surtaxe sur les grandes entreprises sur deux ans au lieu d’un seul, une mesure vivement critiquée par des chefs d’entreprise et le président du Medef, qui alertent sur le risque de délocalisation. D’autres sujets sensibles seront débattus, comme les frais de notaire, le financement des transports, l’aide médicale d’État (AME) et les coupes budgétaires dans les ministères.

Mardi 28 janvier, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a défendu les crédits alloués à son ministère, insistant sur le rôle central de l’écologie face aux crises climatiques, à l’érosion de la biodiversité et aux pollutions. Pourtant, la version du budget adoptée par le Sénat la semaine dernière prévoit d’importantes réductions budgétaires, dénoncées par la gauche, notamment EELV. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a critiqué la priorité donnée à des débats qu’elle juge déconnectés des urgences environnementales, rappelant que « la submersion marine, elle, est bien réelle ».

Au sein de la commission, la majorité détient un léger avantage avec huit représentants, mais devra composer avec les autres forces politiques pour éviter une censure. Le PS a déjà prévenu qu’il ne soutiendrait pas un « budget d’austérité » qui réduirait les services publics ou manquerait d’ambition en matière de justice fiscale et écologique. De son côté, le Rassemblement national menace de censurer le gouvernement si l’article réformant la tarification de l’électricité, basé sur un partage des revenus du nucléaire, est maintenu.

Autre point de friction : les prévisions économiques du gouvernement, jugées « optimistes » par le Haut Conseil des finances publiques. Une croissance inférieure aux attentes pourrait compromettre les recettes publiques et compliquer l’objectif de réduction du déficit.

Les discussions se poursuivent et, en cas d’accord, le texte sera examiné lundi par l’Assemblée nationale. Ce pourrait être l’occasion pour François Bayrou d’employer, pour la première fois, l’article 49.3 de la Constitution.

Alors, à quoi ressemblera le budget 2025 ? Quelles économies seront réalisées ? Le gouvernement peut-il être censuré ? Pourquoi les grands patrons expriment-ils leur mécontentement ? Et comment les communes sinistrées par les inondations pourront-elles être aidées ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 30 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.