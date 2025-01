Un Si Grand Soleil du 8 janvier : Hélène doute, Cécile fuit Florent (résumé épisode 1551 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1551 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 8 janvier 2025.





Elise lit l’article de Marc au sujet de l’association. Marc reçoit un appel d’Elise, il aimerait en savoir un peu plus sur la manière dont il a mené son enquête. Elle lui demande si elle est sure de son témoignage. Elle aimerait qu’il l’aide pour demander d’ouvrir une enquête mais Marc ne peut pas lui donner les noms de ses témoins. Elise lui demande de la mettre sur une piste, elle lui donne un angle d’attaque : le père adoptif anglais qui a reconnu l’enfant.

Florent a préparé le petit déjeuner pour Hugo et Sabine. Il leur demande de lui raconter leur soirée. Ils sont rentrés très tard. Florent se rend compte que la solitude c’est pas pour lui. Hugo est convaincu qu’il va rencontrer quelqu’un, il ne s’inquiète pas pour lui.



Alix a lu l’article de Marc, elle est avec Maéva et Tom. Ils sont sous le choc mais convaincus qu’avec cet article, la police va ouvrir une enquête. Alix préfère rester prudente.

Au cabinet, Florent découvre que Cécile s’est retirée de l’affaire. Il est convaincu que c’est lié à lui.

Hélène vient à la Pailotte, Victor lui montre l’article. Hélène dit que c’est que des mensonges, Victor lui parle de l’adoption illégale. Elle semble surprise.

Au lycée, Achille semble de nouveau sous le charme de Charlotte. Il n’écoute pas Tom et va la retrouver… Ils s’avouent que ça leur manque de ne plus parler et ils finissent par s’embrasser !

Hélène confronte Belvis. Il assure que c’est un tissu de mensonges. Il va porter plainte et attaquer en diffamation. Hélène trouve que le témoignage est détaillé, c’est troublant.

Florent vient confronter Cécile, qui lui assure que ça n’a rien à voir avec lui. Elle l’envoie balader, elle n’a pas de compte à lui rendre.

Virgile appelle Alix, qui ne décroche pas. Claudine lui conseille d’être clair mais elle avoue ne pas vraiment l’être. Elle explique qu’elle a tout dit à Nicolas. Il l’a bien pris et ne l’a pas jugée, elle ne veut pas le perdre mais elle a Virgile dans la tête. Alix pleure.

Achille et Charlotte se retrouve après les cours, ils décident d’aller se balader et ils s’embrassent, Sohan les voit. Quand Charlotte rentre, Sohan lui donne les places de concert pour qu’elle y aille avec qui elle veut. Elle le remercie, Sohan lui dit qu’il l’a vue avec Achille mais il a décidé de lui faire confiance. Elle lui assure que tout va bien.

Elise et Thaïs parlent à Becker de l’article de Marc, elles ont retrouvé le père adoptif anglais mais il refuse de leur répondre. Becker va tenter de convaincre le procureur. Thaïs ne comprend pas mais Becker lui dit qu’ils n’ont pas de preuves concrètes.

Florent se confie à Hugo sur Cécile. Il pense que si elle est si mal à l’aise, c’est qu’il lui plait. Florent trouve ça idiot. Hugo propose de lui créér un profil sur une appli pour se sortir Cécile de la tête. De son côté, Cécile se confie à Margot. Elle s’est sentie bête. Mais Cécile est convaincue qu’Achille n’est pas prête, Margot pense qu’elle peut vivre sa vie.

Le soir à l’association, Hélène travaille encore tard. Quand l’informaticien s’en va, Hélène fouille dans l’ordinateur de Belvis…

