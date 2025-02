Publicité





20h30 le dimanche du 23 février 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 23 février 2025 : les invités

> Face à l’écran : Pamela Anderson

L’actrice interprète une danseuse en fin de carrière dans « The Last Showgirl » », le film de Gia Coppola attendu en salle le 12 mars. Un rôle aux antipodes d' »Alerte à Malibu », la série emblématique qui l’a révélée au monde entier. Aujourd’hui, elle s’affiche au naturel à travers le mouvement « No Make Up » et se confie sur son rapport au corps et à la beauté.

> La rencontre : Estelle Lefébure

Icône des années 1990, la top modèle Estelle Lefébure refuse de voir le mot « vieillir » comme une fatalité. Dans son livre *Welcome* (éd. Flammarion), elle invite à aborder le passage du temps avec sérénité et bienveillance.



> L’interview : Coralie Fargeat

En pleine campagne pour les Oscars, Coralie Fargeat, réalisatrice de *The Substance*, revient en duplex de Londres sur le succès de son film, une œuvre percutante qui dénonce et déconstruit les diktats imposés par Hollywood.

> La story : Daniel Craig

Comment Daniel Craig a-t-il réussi à se détacher de l’image de James Bond ? L’acteur opère un tournant radical avec le film *Queer* de Luca Guadagnino, prévu pour le 26 février, où il incarne un homme homosexuel dans les années 1950. *20h30 le dimanche* l’a rencontré en exclusivité pour un entretien.

