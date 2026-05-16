Un Si Grand Soleil Spoilers : Becker dit tout, le secret de Claudine révélé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 mai 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 18 au 19 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire qu’alors que Jérémy va être mis en examen suite au témoignage d’un homme payé par Atlan, Clément va enfin se confier à Janet. Il révèle qu’il y a 25 ans, Claudine a fouillé dans son ordinateur afin de trouver les coordonnées d’un témoin clé, qu’Atlan a ensuite payé pour qu’il retire son témoignage ! Il n’a jamais dénoncé Claudine afin de protéger Sabine.

Mais plus tard, le secret de Claudine est révélé. Suite à la publication de l’interview d’Atlan dans Midi Libre, Sabine le reconnait… Elle explique à son père qu’à l’époque, Atlan est venue la chercher au lycée et l’a amenée au restaurant ! Sa mère a débarqué, très stressée. Clément comprend alors que Claudine a fait tout ça car Raphaël Atlan menaçait de s’en prendre à Sabine.



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Une fois les choses enfin dites, Claudine et Clément décident d’unir leurs forces pour réparer leurs erreurs passées et sortir Jérémy de prison…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 1924) : Tandis qu’un nouveau témoignage vient sceller le sort de Jérémy, Pablo commence à voir Salomé autrement.

Mardi 19 mai 2026 (épisodes 1925) : Alors que Morvan fait une proposition à Margot, la chance semble sourire aux Perrot.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 1926) : Sabine voit d’anciens souvenirs ressurgir. De son côté, Pablo se confie à Alexis.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 1927) : Salomé présente Clara à ses amis. Quant à Claudine et Becker, l’heure de la vérité a sonné.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 1928) : Alors qu’Inès montre un tout nouveau visage, Claudine et Becker décident de s’unir pour réparer leurs erreurs.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 18 au 22 mai 2026

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