20h30 le samedi du 16 mai 2026 : les coulisses de l’Eurovision ce soir sur France 2

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« 20h30 le samedi » du 16 mai 2026 : spéciale Eurovision – Exceptionnellement ce samedi soir sur France 2, pas de « 20h30 le samedi » avec Laurent Delahousse. A la place, c’est une spéciale coulisses de l’Eurovision qui vous attend.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le samedi » du 16 mai 2026 : Dans les coulisses de l’Eurovision 2026

Avant le coup d’envoi de la grande finale de l’Eurovision 2026, retrouvez Stéphane Bern pour un pré-show exceptionnel, au cœur des coulisses du plus grand concours musical au monde, qui célèbre cette année ses 70 ans !



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Durant trente minutes, plongez dans l’ambiance unique de l’Eurovision grâce à des interviews inédites et des reportages exclusifs : les chiffres marquants de la planète Eurovision, les moments les plus mémorables de ces 70 dernières années, une découverte de Vienne, ville hôte de cette édition 2026, ainsi qu’un panorama des artistes et favoris en lice cette année.

Émotions, spectacle et ferveur seront au rendez-vous pour vous faire patienter avant le lancement de la grande soirée internationale. Plus que quelques instants avant le début du show !