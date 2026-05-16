Rugby Top 14 : suivre le match Racing 92 / Toulon en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Racing 92 / Toulon en direct, live, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 16 mai 2026 sur Canal+ ! Suite de la 24ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Racing 92 et le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







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Ce samedi soir, le Racing 92 reçoit le RC Toulon à la Paris La Défense Arena pour un choc crucial de la 24e journée du Top 14. Coup d’envoi à 21h00 pour une rencontre aux allures de phase finale entre deux équipes encore en course pour le Top 6. Le Racing, actuellement 7e, veut rebondir après sa défaite frustrante contre La Rochelle, tandis que Toulon, 9e, joue l’une de ses dernières cartes pour rester dans la bataille.



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L’affiche promet un gros combat entre deux formations ambitieuses et offensives. Le Racing pourra compter sur l’impact de Josua Tuisova et l’expérience de ses cadres, alors que Toulon arrive avec l’envie de confirmer sa domination du match aller remporté 45-21 à Mayol. Dans une Arena qui s’annonce bouillante, ce duel pourrait bien redistribuer les cartes dans la course aux phases finales.

Racing 92 / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. James ; 14. Hulleu, 13. Habosi, 12. Tuisova, 11. Spring ; 10. Prisciantelli, 9. Carbonneau ; 7. Diallo, 8. Tagitagivalu, 6. Baudonne ; 5. Taofifenua (cap.), 4. Hill ; 3. Bamba, 2. Escobar, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Gogichashvili, 18. Hugues, 19. Camara, 20. Gibert, 21. Manu, 22. Naituvi, 23. Tupou.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Tuicuvu, 12. Frisch, 11. Ferté ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Abadie, 8. Shioshvili, 6. Mercer ; 5. Javakhia, 4. Mézou ; 3. Gigashvili, 2. Damond, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Ametlla, 18. Kpoku, 19. Coulon, 20. Quere Karaba, 21. Serin, 22. Smaïli, 23. Sincker.

Racing 92 / Toulon en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming légal et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Racing 92 / Toulon, 24ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.