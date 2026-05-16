N’oubliez pas les paroles du 16 mai 2026 : Audrey proche d’un énorme cap, quels gains ce soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 16 mai 2026, 16 victoires pour Audrey – Audrey est déjà proche d’un énorme cap ce samedi soir dans le jeu quotidien de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ? On vous dit tout !


N'oubliez pas les paroles du 16 mai 2026 : Audrey proche d'un énorme cap, quels gains ce soir ?
Capture FTV


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N’oubliez pas les paroles du samedi 16 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce vendredi soir, Audrey n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la somme maximale de 20 000 euros la deuxième émission. Elle totalise ainsi 90 000 euros de gains en 14 victoires.

Audrey pourrait ainsi passer le gros cap des 100 000 euros dès lundi !

N’oubliez pas les paroles du replay de 16 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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