« Bridget Jones Baby » : votre film ce soir sur M6 (21 février 2025)

Alors que le nouveau volet est actuellement en salles, « Bridget Jones Baby » est rediffusé ce soir, vendredi 21 février 2025, sur M6. Sorti en salles en 2016, ce troisième volet des aventures de Bridget Jones est porté par Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, ou encore Ed Sheeran.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Bridget Jones Baby » : l’histoire

Après sa rupture avec Mark Darcy, Bridget se retrouve célibataire à plus de 40 ans, privilégiant sa carrière et ses amis plutôt que l’amour. Tout semble enfin sous contrôle… jusqu’à ce qu’elle croise Jack, recroise Darcy, et découvre qu’elle est enceinte. Mais de qui ?

Casting : interprètes et personnages

Avec Renée ZELLWEGER (Bridget Jones), Colin FIRTH (Mark Darcy), Patrick DEMPSEY (Jack), Jim BROADBENT (le père de Bridget Jones), Gemma JONES (la maman de Bridget Jones), Emma THOMPSON (Dr Rawling), Ed SHEERAN (dans son propre rôle)



VIDÉO bande-annonce

« Bridget Jones Baby » c’est ce soir dès 21h10 sur M6.