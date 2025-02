Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 6 du 20 février 2025

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 6 du jeudi 20 février 2025 – C’est parti pour l’étape 6 de la nouvelle saison de Pékin Express. Après l’élimination de Max et Hélène, place à une nouvelle étape avec le nouveau passager mystère, Glenn Viel, qui est avec Mattéo et Esmeralda.





Et il s’agit d’une étape anniversaire puisque c’est le 200ème épisode de Pékin Express ! Pour l’occasion, les binômes doivent ramener un cadeau à Stéphane avant 17h. Ceux qui auront les 3 cadeaux les plus gros se qualifieront pour l’immunité !







Plusieurs équipes n’arrivent pas dans les temps. Se qualifient pour l’épreuve d’immunité : Mattéo et Esmeralda, Amandine et Alison, et Cécile et Marion !

Place ensuite à la recherche de logements. Après de belles rencontres et une belle nuit chez l’habitant, place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de tenis le plus longtemps possible sur un plan incliné, à la force des bras. Amandine tombe la première. Cécile tombe ensuite, suivie de Marion.



Mattéo et Glenn sont finalement les 2 derniers ! Mattéo et Esmeralda remportent donc l’immunité. Glenn Viel va donc faire équipe avec un autre binôme pour le reste de l’étape : Etienne et Judith !

C’est le retour de drapeau blanc ! Le binôme qui l’aura à la fin de l’étape ne pourra pas être choisi en duel final ! Esmeralda décide de le donner à Cécile et Marion. Mais il peut évidemment être récupéré pendant la course ! Sauf que pour la première fois dans l’histoire de Pékin Express, le drapeau blanc n’a jamais changé de main ! Et Cécile et Marion remportent l’étape.

Moâde et Ludovic, qui ont décidé d’attendre Cécile et Marion pour prendre le drapeau blanc pendant une heure, sont bons derniers.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Moâde et Ludovic sont donc en duel final. Ils choisissent d’affronter, au mérite, Lionel et Eva. C’est Moâde qui s’y colle, face à Lionel. C’est serré mais c’est finalement Moâde qui remporte le duel ! Lionel et Eva doivent ouvrir la fameuse enveloppe noire. Verdict : l’étape est non-éliminatoire ! La semaine prochaine, ils auront un passager mystère : Norbert Tarayre.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 6

Si vous avez loupé ce sixième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 27 février pour suivre l’épisode 7.