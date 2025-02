C à vous du 25 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 février 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Alliance inattendue entre les États-Unis et la Russie à l’ONU, rencontre Trump-Macron, bras de fer diplomatique entre la France et l’Algérie… Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est l’invité de C à vous

🔵 Hospitalisé depuis 10 jours, l’état de santé́ du pape François reste « critique ». On en parle avec Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste du Vatican



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Hugues Aufray & Mireille Dumas pour le documentaire “Hugues Aufray, l’éternel jeune homme” qu’elle réalise et qui sera diffusé vendredi à 23h25 sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef copropriétaire de “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Ary Abittan, pour son nouveau spectacle “Authentique” bientôt en tournée; et Éric Neuhoff, pour le livre “Pentothal” chez Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 25 février 2025 à 19h sur France 5.