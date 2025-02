C dans l’air du 4 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 février 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 4 février 2025 : le sommaire

⬛ Guerre commerciale : la Chine contre-attaque

Sans attendre les discussions prévues avec l’administration américaine, Pékin a décidé de riposter à l’entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires de 10 % imposés par le président des États-Unis sur les produits chinois. Ce mardi, la Chine a ainsi annoncé l’application de droits de douane de 15 % sur les importations américaines de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que de 10 % sur le pétrole brut, les machines agricoles et certains véhicules de grande taille, à compter du 10 février. Pékin a également déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce et lancé une enquête contre Google, qu’elle accuse de potentielles violations de sa réglementation anti-monopole.



Publicité





Le message est limpide : la Chine ne reste pas passive face aux attaques commerciales. Cette stratégie vise aussi à renforcer sa position avant les négociations sino-américaines annoncées par Donald Trump dans les prochaines 24 heures. De son côté, le président américain a suspendu pour un mois les droits de douane prévus ce mardi contre le Mexique et le Canada, après avoir obtenu des engagements des deux pays sur un renforcement du contrôle de leurs frontières.

Habileté tactique ou recul stratégique ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, la politique de Donald Trump soulève des questions, tout comme les premières mesures prises par Elon Musk à la tête du « Département de l’efficacité gouvernementale ». Chargé d’assainir l’administration fédérale, l’homme d’affaires a annoncé ce lundi 3 février la fermeture de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), qui gère plusieurs dizaines de milliards de dollars d’aide humanitaire et de développement à travers le monde. Avec un budget annuel d’environ 40 milliards de dollars – soit moins de 1 % du budget fédéral –, l’agence supervise actuellement des programmes dans plus d’une centaine de pays. Dès sa première semaine de retour au pouvoir, Donald Trump avait déjà ordonné un gel de l’aide internationale pour une durée de 90 jours, mettant à l’arrêt de nombreux programmes et provoquant des licenciements massifs dans les ONG dépendantes des financements américains.

Par ailleurs, le président américain, qui menace d’augmenter « très bientôt » les droits de douane sur les produits européens, a conditionné lundi son soutien à l’Ukraine à un accord sur l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment les terres rares, essentielles à l’industrie électronique.

Pendant ce temps, la Chine se tourne aussi vers l’Europe. Face aux menaces tarifaires et au renforcement des régulations européennes, les industriels chinois anticipent en renforçant leur production de technologies vertes au sein de l’Union européenne. L’entreprise chinoise DAS Solar, qui emploie 9 000 personnes et exploite 14 usines en Chine, vient ainsi de signer un accord avec la métropole de Montbéliard pour ouvrir en juin 2025 une vaste usine de fabrication de panneaux solaires à Mandeure, sa première implantation en Europe.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 4 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.