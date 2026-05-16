C à vous du 16 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 16 mai 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 L’hantavirus réveille les sphères complotistes. Décryptage avec Tristan Mendès France, essayiste, spécialiste des réseaux sociaux et des théories du complot et Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue à l’hôpital Bichat à Paris

🔵 Marilyn Monroe, les 100 ans d’une icône éternelle. Tatiana de Rosnay, autrice, et Yves Jaeglé, Journaliste au service Culture du Parisien/Aujourd’hui en France sont les invités de C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Skip the Use pour le titre « We are good »

✨ Daniel Auteuil pour le film « La troisième nuit » en salle prochainement

✨ Éric Cantona pour les films « Les matins merveilleux » en salle le 29 juillet et « Cantona » en salle prochainement

✨ Denis Ménochet et Marion Cotillard pour le film « Karma » en salle le 21 octobre

✨ Kristen Stewart, Woody Harrelson et Charlotte Le Bon, pour le film « Full Phil » en salle prochainement

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 16 mai 2026 à 19h sur France 5.