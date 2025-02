« Danse avec les Stars » : ce soir, le lancement de la saison 14 (7 février 2025)

Publicité





Danse avec les Stars du 7 février 2025, lancement de la saison 13 sur TF1 – C’est ce vendredi soir que Camille Combal donnera le coup d’envoi de la saison 14 de « Danse avec les Stars ».





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Préparez-vous à une nouvelle saison pleine d’émotions, de glamour et de performances époustouflantes Les célébrités vont enflammer le parquet aux côtés de danseurs professionnels pour vous offrir un spectacle inoubliable. Qui succédera à Natasha St Pier et soulèvera le trophée ?

Danse avec les Stars, les couples de la saison 14

Cette année sur la piste de danse, vous allez découvrir :

– Florent Manaudou et Elsa Bois

– Adil Rami et Ana Riera

– Lénie Vacher et Jordan Mouillerac

– Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil

– Ève Gilles et Nino Musa

– Sophie Davant et Nico Archambault

– Mayane et Christophe Licata

– Claude Dartois et Katrina Patchett

– Julie Zenatti et Adrien Caby

– Frank Lebœuf et Candice Pascal

– Jungeli et Inès Vandamme

– Nelson Monfort et Calisson Goasdoué



Danse avec les Stars, le jury

Cette année, on prend les mêmes et on recommence ! Le jury reste inchangé : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot.

Danse avec les Stars du 7 février 2025, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette première soirée de Danse avec les Stars saison 14.