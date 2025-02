Indochine ajoute de nouveaux concerts, ouverture de la billetterie ce vendredi 7 février

Publicité





Indochine, le légendaire groupe de rock français, est actuellement en tournée avec leur « Arena Tour ». Face à une demande exceptionnelle, Nicola Sirkis et sa bande ont décidé de prolonger cette aventure musicale en ajoutant 20 nouvelles dates, s’étendant jusqu’en janvier 2026.











Ouverture de la billetterie ce vendredi 7 février 2025

La billetterie pour ces nouvelles représentations ouvrira ce vendredi 7 février à 10h. Les fans auront ainsi l’opportunité de réserver leurs places pour assister à des concerts qui s’annoncent mémorables.

Les billets seront disponibles sur les plateformes de billetterie officielles telles que Fnac Spectacles, Ticketmaster et See Tickets. Les prix varient de 55€ pour la fosse à 75€ pour la catégorie 1.



Voici la liste de ces nouveaux concerts d’Indochine

Lyon, LDLC Aréna – 10 et 11 octobre 2025

Toulouse, Zénith – 24 et 25 octobre 2025

Dijon, Zénith – 31 octobre et 01 novembre 2025

Orléans, Zénith – 07 et 08 novembre 2025

Clermont Ferrand, Zénith – 14 et 15 novembre 2025

Rouen, Zénith – 21 et 22 novembre 2025

Nantes, Zénith – 28 et 29 novembre 2025

Bordeaux, Arkéa Aréna – 5 et 6 décembre 2025

Douai, Gayant Expo – 19 et 20 décembre 2025

Epernay, Millesium – 6 et 7 janvier 2026

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’expérience Indochine en live et de partager des moments inoubliables avec le groupe qui a marqué des générations.