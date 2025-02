« Flair de famille » : votre épisode ce soir sur France 2 (15 février 2025)

Publicité





C’est une rediffusion de la série « Flair de famille » qui vous attend ce soir, samedi 15 février 2025, sur France 2.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Flair de famille » : l’histoire de l’épisode « Envies de meurtre »

Lorsque le corps de Jackie Lefranc, ancienne figure emblématique des nuits des Hauts-de-France, est découvert sans vie dans le parc de sa somptueuse demeure, les soupçons se tournent rapidement vers sa fille unique, Aurore. Après vingt ans d’absence, son retour inattendu intrigue : serait-elle venue régler ses comptes avec une mère qui partageait avec elle un lourd secret ? Pour élucider cette affaire aussi troublante que sensible, un duo frère-sœur, complices et colocataires, mène l’enquête avec finesse, épaulé par leurs fidèles acolytes… et perturbé par l’ingérable présence de leur père.

Le casting

Avec Samuel Labarthe (François), Sylvie Testud (Caroline), Oscar Copp (Marcus), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Gwendolyn Gourvenec (Aurore Sahed), Steve Driesen (Sylvain Vermeer), Didier Flamand (Bernard Flament), Cécile Rebboah (Marthe), Catherine Demaiffe (Christelle Vermeer), Dan Herzberg (Toni), Yvon Martin (Xavier Garrel), Matteo Salamone (Matthieu Vermeer), Anne Grandhenry (Jacqueline Lefranc), Catherine Claeys (Anne-Marie), Guillaume Durieux (Pierre)



Publicité