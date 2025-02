Ici tout commence du 10 février : Vic surprend Emi au plus mal (résumé + vidéo épisode 1108 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1108 – Les choses ont mal tourné pour Emi dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Totalement sous l’empri de Romain, elle l’a laissé la frapper et ce soir elle est au plus mal…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 février 2025 – résumé de l’épisode 1108

Emi est en détresse. Son compagnon, Romain Valdine, se montre d’une violence extrême envers elle. Après leur dernière dispute, son corps est marqué de larges ecchymoses… Submergée par l’émotion, elle pleure sans relâche et n’a pas quitté sa chambre du week-end, ce qui inquiète profondément ses colocataires. C’est alors que Victorine entre et découvre, horrifiée, les traces de violence sur son amie. Pourtant, malgré sa souffrance évidente, Emi repousse Victorine et lui demande de la laisser seule… Quand Romain appelle Emi, elle se remet à pleurer. Trouvera-t-elle le courage de le quitter ?

De son côté à l’institut, Teyssier lance une opération spéciale. Et Marc Leroy bloque sur un détail…



Ici tout commence du 10 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

